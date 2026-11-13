Торговля на маркетплейсах возглавила рейтинг самых желанных подработок для россиян, показал опрос. Какие еще сферы вошли в топ и как найти хорошую нишу для дополнительного дохода, разбиралась Москва 24.

Потенциальные риски

Почти каждый четвертый россиянин (23%) заявил, что хотел бы попробовать себя в торговле на маркетплейсах в качестве подработки, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные опроса одной из платформ. Следом в топе популярности идут розничная торговля (18%), образование и репетиторство (15%), производство и доставка (по 13%), строительство (7%), охрана и такси (по 4%).

Согласно статистике платформы, в 2026 году 46% всех размещенных заказов на подработку пришлись на торговлю и логистику. Среди востребованных направлений – курьерские услуги, работа в пунктах выдачи, сборка и комплектация товаров.

Бизнес-психолог, советник по управлению и принятию решений Елизавета Майер в беседе с Москвой 24 рассказала, что людей нередко завлекают на такую деятельность фразами вроде: "Найти востребованный товар, разместить его на площадке и дождаться продаж – идеальная схема дополнительного заработка". Это позиция продавцов пустых инфокурсов, которые обещают быструю прибыль при минимальных вложениях и тем самым усиливают иллюзию легких денег.

"В любом бизнесе с низкими барьерами для входа всегда огромная конкуренция. Сегодня продажи и выручка могут быть отличными, а завтра ситуация изменится в одно мгновение", – добавила она.

Подработка за счет, например, перепродажи старых книг или услуг по репетиторству может быть необременительна. Но если человек рассчитывает на большой заработок от продажи физических товаров, это бизнес, а значит, налоги, логистика, возвраты и комиссии площадки, предупредила эксперт.

Кроме того, с предпринимательскими рисками при торговле на маркетплейсах придется разбираться самостоятельно.

"Заработок на модных трендах может быть веселым и даже прибыльным, но у любой тенденции есть срок годности. Очки для наблюдения за солнечным затмением и спиннеры – хорошие примеры того, как быстро вчерашний хит превращается в залежавшийся товар", – отметила Майер.





Елизавета Майер бизнес-психолог, советник по управлению и принятию решений Прежде чем выбирать подработку, стоит задать себе простой вопрос: игра стоит свеч? Посчитайте затраты, комиссии, логистику, возвраты, возможные убытки и время, которое придется потратить. Особенно если речь о маркетплейсах, где условия работы, комиссии и требования платформы могут меняться.

Также эксперт призвала не путать пассивный доход с отсутствием работы. Виртуальные услуги – это труд, как и перепродажа и создание цифровых продуктов. Человек обменивает свое время, знания и усилия на деньги.

"Ведение любого бизнеса сопряжено с трудностями, и торговля на маркетплейсах не исключение. Поэтому важно заранее оценить, не окажется ли подработка дорогостоящим бизнес-перформансом, в котором обещанный дополнительный доход достанется всем, кроме вас", – заключила она.

Подработка не во вред

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

По данным Высшей школы экономики, опыт платформенной занятости в 2026 году есть у 20,3% россиян от 18 до 72 лет, тогда как в 2022-м таких было 14,6%. Однако торговля на маркетплейсах устроена несколько иначе, чем остальные варианты в этой сфере, рассказала Москве 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

"Курьер или сборщик заказов продает свое время и получает деньги почти сразу, а продавец вкладывает свои средства в товар и рискует ими. Нужно закупить партию, сделать карточки, платить комиссию площадки, продумать логистику и рекламу, разбираться с возвратами, которые тоже бывают", – отметила эксперт.

Она привела статистику, согласно которой начинающие предприниматели готовы вложить в старт такого бизнеса около 270 тысяч рублей. Для подработки это достаточно высокий порог входа и риск сразу уйти в минус, обратила внимание Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт От подработки в среднем ожидают около 36,5–39 тысяч рублей в месяц. Это заметная прибавка, но получают ее обычно ценой 15–25 часов в неделю. То есть подработка хороша как временная мера: закрыть долг, накопить подушку безопасности, пережить трудный период. Как постоянная вторая смена она очень быстро выматывает. Важно учитывать налог: для самозанятых он составит 4–6% с дохода.

При этом она назвала три канала поиска подработки. Самый надежный и проверенный – через знакомых, потому что о заказчике можно заранее узнать от других людей. Правда, риск негативного сценария, в котором исполнителю не заплатят, хоть и меньше, но тоже существует.

"Также можно найти подработку через крупные сервисы – "Авито. Подработка", сайты вроде HeadHunter и SuperJob, платформы доставки и складов. Ищут и внутри своей профессии – консультации, репетиторство, тексты, бухгалтерия, дизайн. За час здесь обычно платят больше, чем за физический труд, а опыт добавляется к основной карьере", – уточнила эксперт.

Однако стоит помнить про явные признаки мошенничества: например, когда просят заплатить за обучение или "стартовый набор". Если предлагают провести платежи через вашу карту, возникает риск дропперства, за что грозит уголовная ответственность.

Чтобы не выгореть из-за подработок, эксперт посоветовала ограничить их во времени. Заранее решить, сколько часов в неделю человек отдает, и держать как минимум один полностью свободный день.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Работа не должна быть похожа на основную по нагрузке. Я часто встречаю финансистов и логистов, которые подрабатывают нянями, репетиторами, выпечкой тортов или уборкой квартир. Офисному сотруднику легче дается подвижная деятельность, а человеку с физическим трудом подойдет спокойная работа за компьютером.

Кроме того, важен гибкий график: возможность отказаться от смены или заказа, если устали.

Плюс подработка должна окупать усталость: нужно посчитать доход за час с учетом дороги и подготовки. Если выходит меньше, чем от основного места, лучше поменять его или найти другие способы повысить доход, посоветовала Лоикова.

