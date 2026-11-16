Одну из самых теплых ночей почти за 80-летний период метеонаблюдений зафиксировали в столице 16 ноября. Какой будет погода на текущей неделе и ждать ли температурных аномалий наступающей зимой, разбиралась Москва 24

Очередная аномалия?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ночь на 16 ноября стала для Москвы одной из самых теплых за последние 78 лет регулярных наблюдений, то есть с 1948 года.

На метеостанции ВДНХ температура не опускалась ниже плюс 3,8 градуса, что почти на 6 градусов теплее климатической нормы. Однако рекорд 2010 года побить не удалось: тогда в это же время столбик термометра не опускался ниже 8-ми.

При этом в разных частях города погода заметно отличалась из-за особенностей рельефа и плотной облачности. Например, в Бутове оказалось ощутимо прохладнее, там воздух остыл до плюс 1,1 градуса.

В целом в столице в ближайшие дни сохранится теплая погода: положительная аномалия продержится всю неделю, рассказала Москве 24 главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, во вторник ночью, с 16 на 17 ноября, минимальная температура в Москве составит минус 1 – плюс 1, по региону – до минус 3 градусов, также ожидается переменная облачность, но без осадков. В свою очередь, днем будет облачно с прояснениями, без существенных дождей, а небольшие осадки ожидаются только в самом конце дня. Температура окажется ниже, чем 16-го числа: плюс 1 – плюс 3 градуса в столице и от плюс 1 до плюс 4 – по области.





Татьяна Позднякова главный специалист столичного Метеобюро Наиболее неблагоприятный день – среда, 18 ноября, потому что погоду будут определять атмосферные фронты атлантического циклона. Ночью в среду временами ожидается снег и мокрый снег, а в утренние часы местами будет гололедица. Ночная температура в основном отрицательная: от 0 до плюс 1 – в Москве и до минус 3 – по области.

Днем сохранятся осадки – локальные в виде снега, мокрого снега и дождя, но температура станет положительной: в Москве – от плюс 1 до 3, по региону – от плюс 1 до плюс 6. Днем возможно усиление ветра с порывами 12–14 м/с, поэтому будет казаться, что на улице некомфортно и холодно, добавила синоптик.

"В последующие дни характер погоды практически не изменится. Ночью местами будут небольшие осадки, днем – дожди. Последних больше всего в четверг, 19 ноября, а в пятницу, субботу и воскресенье ожидаются небольшие осадки. При этом температура в эти дни практически одинаковая", – рассказала эксперт.

Например, ночью в четверг в Москве минимально будет от 0 до плюс 2 , по региону – от минус 2 до плюс 3, днем – от плюс 4 до плюс 6 градусов, по области – плюс 7 градусов. В пятницу ночью значения по столице и области составят минус 1 – плюс 4, а днем – 2–7. В свою очередь в субботу ночью – 0–4 градуса, днем – плюс 1–6, указала Позднякова.

При этом начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев заявил, что на протяжении всей текущей недели температура воздуха в Москве будет превышать климатическую норму на 2–3 градуса. А ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также отметил, что в эти дни погода в Центральной России станет больше напоминать март или апрель, несмотря на наступление климатической зимы.

Между тем в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемой гололедицы. По данным Гидрометцентра России, предупреждение начнет действовать вечером во вторник, 17 ноября, в 21:00 и сохранится до 09:00 среды, 18-го числа.

За рамками стандартов XX века

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

При этом такие температурные аномалии, которые происходят в ноябре в 2026 году, вполне объяснимы, отметил в разговоре с Москвой 24 ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов.

"Глобальное потепление никуда не делось: оно продолжается и ускоряется, температура растет по экспоненте, как в геометрической прогрессии. Россия демонстрирует ускоренные темпы потепления по сравнению с глобальными трендами, потому что страна расположена севернее и более континентальна, из-за чего изменения температуры проявляются в первую очередь", – объяснил эксперт.

Кроме того, в этом году явление Эль-Ниньо в Тихом океане имеет рекордные параметры и добавляет свои десятые доли градуса к глобальному потеплению, добавил Карнаухов.





Алексей Карнаухов ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Нынешний ноябрь по стандартам XX века аномально теплый: снега еще нет, а в прошлом столетии считалось, что 10-е число – время, когда в центральной полосе России уже есть устойчивый снежный покров. С точки зрения глобального потепления и климатических аномалий сейчас произошла обычная ситуация. С другой стороны, само потепление протекает с нетривиальными последствиями.

В частности, в этом году необычно рано разрушился так называемый арктический вихрь, который запирает холод вблизи полюса. Когда явление ослабевает (обычно в середине или начале зимы), начинаются арктические вторжения: холодные массы из приполярных широт проникают дальше на юг, в Сибирь, на европейскую часть России, в Канаду. Поскольку в этом году вихрь разрушился раньше, это имеет два последствия, отметил климатолог.

"С одной стороны, арктические вторжения могут начаться уже в ближайшее время, поэтому начало декабря вполне рискует быть достаточно холодным. С другой, воздушные массы в полярных регионах еще не успели охладиться до аномально низких температур, поэтому рекордных показателей может не быть. Такая вот неопределенность: мы должны быть готовы к любым капризам погоды, которая в условиях глобального потепления, как выражаются синоптики, стала плохо прогнозируемой, и вообще природа нервничает", – отметил эксперт.

При этом есть большая вероятность, что устойчивого снежного покрова этой зимой не будет, потому что глобальное потепление ускоряется, а рекордное Эль-Ниньо создает для этого фон. Но не исключено, что во время арктических вторжений или других погодных аномалий, наоборот, будет поставлен рекорд: например, по дневному количеству снега, который выпадет в январе. При этом можно ждать и гололедицу, потому что температура в таких условиях в районе нуля наблюдается чаще, заключил Карнаухов.