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Американский президент Дональд Трамп объяснил произошедший на выходных сбой в системе управления воздушным движением Соединенных Штатов старым оборудованием. Об этом он сообщил журналистам.

По словам главы Белого дома, США обладают неисправным оборудованием в этой сфере и уже уведомляли конгресс страны о проблеме. Американский лидер также выразил уверенность, что в данном вопросе будет достигнуто продвижение.

О сбое в американской авиации стало известно 13 ноября, когда Федеральное авиационное управление США примерно на 4,5 часа остановило отправку рейсов из всех аэропортов страны из-за проблем с оборудованием диспетчеров.

Выяснилось, что сбой вызвала старая техника, на замену которой конгресс должен был выделить 50 миллиардов долларов. Власти нашли и изъяли маршрутизатор, ставший причиной случившегося.

Позднее СМИ сообщили, что технический сбой стал самым масштабным по числу отмененных рейсов за последние 35 лет. К 15 ноября количество отмененных рейсов превысило 17 тысяч, свидетельствуют данные Flighty и аналитической компании Cirium.