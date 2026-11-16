16 ноября, 19:07Общество
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Пищевая моль и хлебные точильщики могут уничтожать в квартире продуктовые запасы в холодное время года, предупредил в разговоре с Москвой 24 биолог Дмитрий Сафонов.
По его словам, с наступлением холодов проблема домашних вредителей не исчезает, а даже обостряется. Ведь в отапливаемом помещении создается идеальный микроклимат для зимовки и размножения различных кухонных вредителей.
Также проблемой часто становятся хлебные точильщики: это такие мелкие жуки, которые питаются мукой, крупой, различными отрубями, печеньем, сухарями. Они очень плодовиты, и их личинки способны моментально превращать любую крупу в пыль, подчеркнул биолог.
"Кроме того, в крупе, муке и макаронах очень часто селятся маленькие коричневые жуки с хоботком. Это долгоносики, которые тоже очень быстро способны испортить продукты. Так же как и рыжие домовые муравьи, которых еще называют фараоновыми. Они зимой не впадают в спячку и селятся там, где тепло и есть пища", – отметил биолог.
Чтобы не столкнуться с проблемой кухонных вредителей, эксперт посоветовал поддерживать в доме чистоту. Нигде в свободном доступе не должно быть никаких пищевых крошек. Поэтому необходимо регулярно пылесосить, проходя тщательно все углы и щели. В конце уборки содержимое мешка нужно сразу вытряхивать в мусор. Полки можно протирать раствором столового уксуса.
Помимо этого, в шкафы с продуктами можно положить лавровый лист, зубчики чеснока, веточки сухой полыни, гвоздику – насекомые не любят их резкие запахи.
Что касается муравьев, то против них лучше всего работают специальные инсектицидные гели. Насекомые едят их сами и тащат своим сородичам в гнездо, отравляя их таким образом, заключил Сафонов.
Ранее врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин посоветовал бороться с мухами в домах, так как они могут переносить заболевания. В частности, практически всю группу кишечных инфекций: сальмонеллу, кишечную палочку.