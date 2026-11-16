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Пищевая моль и хлебные точильщики могут уничтожать в квартире продуктовые запасы в холодное время года, предупредил в разговоре с Москвой 24 биолог Дмитрий Сафонов.

По его словам, с наступлением холодов проблема домашних вредителей не исчезает, а даже обостряется. Ведь в отапливаемом помещении создается идеальный микроклимат для зимовки и размножения различных кухонных вредителей.





Дмитрий Сафонов биолог Среди них – пищевая моль, личинки которой заводятся в пачках со специями, порошке какао, муке, сухих завтраках и в сухофруктах. При этом, желая добраться до продовольствия, они способны даже прогрызать тонкий картон и пластик.

Также проблемой часто становятся хлебные точильщики: это такие мелкие жуки, которые питаются мукой, крупой, различными отрубями, печеньем, сухарями. Они очень плодовиты, и их личинки способны моментально превращать любую крупу в пыль, подчеркнул биолог.

"Кроме того, в крупе, муке и макаронах очень часто селятся маленькие коричневые жуки с хоботком. Это долгоносики, которые тоже очень быстро способны испортить продукты. Так же как и рыжие домовые муравьи, которых еще называют фараоновыми. Они зимой не впадают в спячку и селятся там, где тепло и есть пища", – отметил биолог.

Чтобы не столкнуться с проблемой кухонных вредителей, эксперт посоветовал поддерживать в доме чистоту. Нигде в свободном доступе не должно быть никаких пищевых крошек. Поэтому необходимо регулярно пылесосить, проходя тщательно все углы и щели. В конце уборки содержимое мешка нужно сразу вытряхивать в мусор. Полки можно протирать раствором столового уксуса.





Дмитрий Сафонов биолог Кроме того, важно провести тотальную ревизию. Следует безжалостно выбросить все, что уже повреждено насекомыми. Далее надо сразу после покупки пересыпать продукты из заводской тонкой упаковки в контейнеры из стекла или плотного пластика. При этом если используются банки, то их обязательно нужно закрывать крышками с силиконовыми прокладками, которые полностью отрежут вредителям доступ к пище.

Помимо этого, в шкафы с продуктами можно положить лавровый лист, зубчики чеснока, веточки сухой полыни, гвоздику – насекомые не любят их резкие запахи.

Что касается муравьев, то против них лучше всего работают специальные инсектицидные гели. Насекомые едят их сами и тащат своим сородичам в гнездо, отравляя их таким образом, заключил Сафонов.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин посоветовал бороться с мухами в домах, так как они могут переносить заболевания. В частности, практически всю группу кишечных инфекций: сальмонеллу, кишечную палочку.

