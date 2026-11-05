Терапевт Кондрахин: комнатные мухи могут заразить сальмонеллой и кишечной палочкой

Россияне пожаловались на массовое нашествие мух в частных домах и на дачах в ноябре. Опасно ли соседство с этими насекомыми и как от них избавиться, разбиралась Москва 24.

"Нормальное течение их жизни"

Фото: телеграм-канал SHOT

Мухи массово проникают в частные дома и на дачи россиян из-за аномально теплой осени в ноябре. По данным СМИ, больше всего обращений по этой проблеме поступает из Подмосковья, Тверской и Тюменской областей. Владельцы недвижимости находят в помещениях целые скопления насекомых, причем значительная часть из них почти не двигается или уже погибла.

Биолог Илья Гомыранов пояснил журналистам, что с приближением холодов насекомые ищут места для зимовки, загородные дома становятся удобным укрытием. Чаще всего мухи прячутся в оконных рамах, под обшивкой стен, между конструкциями и в других труднодоступных местах, а при потеплении снова появляются в жилых комнатах. Чтобы избежать такого соседства, дачникам рекомендовали заранее герметизировать щели и обрабатывать помещения от насекомых.

Энтомолог Александр Каширский в беседе с Москвой 24 также назвал происходящее абсолютно нормальным явлением.

"Чаще всего в домах появляются мухи семейства муcциды. Они зимуют во взрослом состоянии, прячась в разные укрытия – забираясь под кору, в выпавшие листья, но часто оказываются и в постройках", – сказал он.

По словам специалиста, если насекомые попадают в жилье, то зиму не выдерживают: они не впадают в спячку, им слишком тепло, они погибают до весны.





Александр Каширский энтомолог Когда установится зимняя погода, мух не станет. Хотя в подъездах и вентиляции квартир одиночные насекомые могут попадаться. В целом ничего страшного не происходит. Это нормальное течение их жизни. Те мухи, которые зимой живут в постройках, истратят запасы жирового тела из-за того, что не в спячке, и просто умрут еще до Нового года.

Если насекомых много, специалист рекомендовал использовать стандартные средства: фумигаторы и липкие ленты, которые приманивают насекомых. Также можно хлопать их мухобойками, резюмировал Каширский.

Опасное соседство

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал Москве 24, что обилие насекомых повышает риск заражения рядом заболеваний.

"Мухи – это падальщики: они живут в разлагающихся биологических объектах и фактически уничтожают все, что в них находится. Эти насекомые существуют в том числе в нечистотах: муха проходит стадию личинки, ей нужны органические вещества, одним из которых является гумус", – подчеркнул он.

На лапах муха может перетаскивать болезнетворные бактерии, при этом нередко она находит пристанище в том числе на продуктах питания.

"С этого момента человек попадает в зону заражения. Чем больше становится мух и чем чаще они садятся на продукты питания, тем более выражен след, который оставляют", – отметил эксперт.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Дальше – дело техники. Микроорганизмы достаточно плотно живут и фактически размножаются в той среде, где их поселили. То есть мы получаем бомбу замедленного действия.

С мухами надо бороться, иначе они могут размножиться, что повышает вероятность заболеть, предупредил Кондрахин.

"Если говорить об основных заболеваниях, это практически вся группа кишечных инфекций: сальмонеллы, кишечная палочка. Муха способна перенести с фекалиями и вирус гепатита А, но это не так часто встречается. Например, в засушливых странах насекомое является одним из ведущих переносчиков, однако это касается не России, а Африки, там есть муха цеце", – отметил терапевт.

Кроме того, некоторые мухи еще и кусают, что рискует спровоцировать аллергию, заключил врач.

