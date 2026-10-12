Биолог Сафонов: мраморные клопы прижились в Центральной России из-за теплых зим

Массовое скопление мраморных клопов-вонючек заметили на юге России, сообщили в Сети. Доберутся ли насекомые до столичного региона и как с ними бороться, расскажет Москва 24.

"Буквально ходишь по ним"

Фото: телеграм-канал SHOT

Южные регионы России столкнулись с нашествием мраморных клопов-вонючек: с наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки. Наиболее остро ситуация складывается в Краснодарском крае и Дагестане, сообщили региональные телеграм-каналы.

Автор одного из роликов поделился кадрами, на которых собирает насекомых со стены пылесосом.

"Их настолько много, что ты буквально ходишь по ним. Химия их слабо берет, никакие другие животные и насекомые их не едят: они заполонили все, и это катастрофа, они уничтожают растения и плоды деревьев", – написал он.

В комментариях пользователи пожаловались на аналогичные случаи.

"У нас дача в Горячем Ключе, и этих жуков там просто миллион. Как от них избавиться, даже не представляю"; "пошла к психиатру после просмотра этого видео"; "судя по количеству, проще дом сжечь", – написали в Сети.





пользователь Сети Это новая игра какая-то? "Успей собрать всех, пока они до финиша не добрались?"

Также от нашествия пострадали жители Апшеронского района Кубани: там клопы облепляют фасады зданий и возвращаются даже после уборки и обработки. По словам местных жителей, насекомые проникают в машины, дома и хозпостройки, скапливаются на стенах, забираются в одежду и щели.

"Перестали бояться заморозков"

С наступлением холодов у мраморных клопов начинается сезонная миграция, подтвердил биолог Дмитрий Сафонов в беседе с Москвой 24.

"В этот период они ищут не еду, а тепло и безопасность. В жилых домах их привлекают щели – например, между оконными рамами, вентиляционные отверстия, теплые подъезды. Именно поэтому они скапливаются на стенах, могут забираться в автомобили и прятаться в одежде", – сказал эксперт.

Причем, несмотря на то что мраморный клоп – вид из Восточной Азии, он закрепился даже в Подмосковье, предупредил специалист.

"Численность его популяции в регионе за последние годы выросла многократно. Если в начале 2020-х годов встречались лишь единичные особи, то сейчас они стали достаточно заметными. Основная причина – потепление климата и мягкие зимы, которые позволяют выжить большому количеству взрослых особей", – объяснил биолог.





Дмитрий Сафонов биолог Более того, они адаптируются к нашему климату: перестали бояться заморозков и успешно переживают зимы в средней полосе. Здесь у них нет естественных врагов, которые могли бы сдерживать их размножение. Поэтому для Центральной России вопрос стоит не в том, появятся ли эти клопы, а в том, когда это приобретет массовый характер. В этом году в Подмосковье для такого сценария сложились благоприятные условия из-за теплой осени.

В то же время Сафонов подчеркнул, что мраморный клоп не бытовой паразит, как постельный клоп, а сельскохозяйственный вредитель. Поэтому бороться с ним нужно аграрными методами.

"Если живете на даче и есть садовые дела, лучше всего использовать гербицид. Он эффективен на яблоне, смородине, томатах, винограде и декоративных культурах. Если же клопы проникли в дом, на террасу или в помещение, можно применять бытовые средства. Например, концентрат для обработки щелей, плинтусов и подоконников. Гибель насекомых наступает уже на второй день, а защитный эффект сохраняется около месяца", – посоветовал эксперт.

Дополнительно он рекомендовал прибегнуть к механическим методам, в частности к герметизации.

"Нужно плотно закрывать окна, уплотнять резинки на проемах, чтобы клопы не пролезали. Ночью стоит задергивать шторы, потому что их очень привлекает свет. Также важно правильно собирать насекомых: нельзя их давить, потому что остается неприятный запах. Можно собирать веником в какую-нибудь банку", – подчеркнул эксперт.

После обработки необходимо протереть рамы и подоконники мыльным раствором, чтобы уничтожить их метки, которые могут привлекать других клопов, заключил Сафонов.

Ранее руководитель общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов в беседе с Москвой 24 рассказал, что коричнево-мраморный клоп способен нанести серьезный ущерб посадкам на участках. По его словам, у насекомого есть хоботок, которым оно протыкает ткани растений и высасывает из них сок: на месте прокола остается некротическое пятно, нарушающее фотосинтез, из-за чего растение ослабевает и может погибнуть. Эксперт также посоветовал садоводам осматривать чердаки и крыши, так как клопы любят забираться на зиму в различные щели и промежутки между черепицей.

