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03 ноября, 09:57

Общество

В России продлился сезон активности мух из-за теплой осени

Фото: телеграм-канал SHOT

Массовое появление мух в домах и на дачах в нескольких регионах России затянулось до начала ноября из-за теплой осени. Об этом сообщил канал SHOT в мессенджере MAX.

Жалобы на необычно долгую активность насекомых поступают из Московской, Тюменской и Тверской областей. В помещениях люди находят много мух, среди которых есть мертвые и ослабленные.

При этом обычно мухи активны до начала или середины октября, в 2026 году их сезон продлился до начала ноября. Причина – теплая погода в октябре, она же растянула и период активности клещей.

"Сейчас же мухи отправятся пережидать зиму в теплые человеческие дома", – сказал биолог Илья Гомыранов.

По словам эксперта, встретить насекомых можно будет между щелями в обшивке, оконных рамах и других небольших проемах. Дачники советуют проводить дезинсекцию заранее и полностью закрывать все щели.

Ранее сообщалось, что пик численности комаров и клещей в столичном регионе может прийтись на 2027 год. По прогнозу экспертов, многое будет зависеть от погоды весной – теплые и влажные апрель и май приведут к одновременному массовому вылету и повысят выживаемость личинок. Поздние заморозки или сухая весна, наоборот, сократят популяцию.

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