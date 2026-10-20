Эксперт Вольпин: нашествие комаров и клещей ожидается в столичном регионе в 2027 году

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Пик численности комаров и клещей в столичном регионе может прийтись на 2027 год. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сообщил исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин.

По его словам, многое будет зависеть от погоды весной. Теплые и влажные апрель и май без долгих возвратных заморозков приведут к одновременному массовому вылету и повысят выживаемость личинок. Поздние заморозки или сухая весна, наоборот, сократят популяцию.

Снег, по словам эксперта, защищает зимующих насекомых от морозов и помогает им выживать. Если сильных морозов нет, лучше выживают взрослые виды, зимующие в лесной подстилке: многие жуки, клопы, включая мраморного клопа, и комары. Существенная доля клещей тоже переживает зиму, поскольку снег не дает им промерзнуть.

"Уже в марте, при переходе температуры через плюс 5–8 градусов, возможен выход клещей и первых комаров, а массовый вылет будет синхронизирован с устойчивым потеплением", – сказал Вольпин.

Аномальное тепло зимой способно навредить части насекомых: они могут проснуться раньше времени и потратить энергетические запасы. В группе риска одиночные пчелы, некоторые бабочки и холодноводные амфибиотические насекомые, которым для развития нужен длительный холод.

Исследования также показывают: у потомства, чьи родители перенесли тепловой стресс, выживаемость весной может снизиться. Тепло может ускорить расселение тараканов за пределами отапливаемых помещений.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья в октябре ожидает "бархатный сезон" клещей. По словам специалистов, осенью, если погода остается теплой и влажной, клещи могут сохранять активность практически весь световой день. В засушливое лето они обычно прячутся в тени и активны в основном утром и вечером.