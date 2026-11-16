Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация в МАХ.

Это связано с ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Временные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В Росавиации добавили, что возможны корректировки в расписании. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов на онлайн-табло воздушных гаваней.

Ранее российские авиакомпании перешли на зимнее расписание полетов, которое будет действовать до последней субботы марта 2027 года.

Группа "Аэрофлот" сформировала сеть из 282 маршрутов, включая 46 направлений в 18 зарубежных стран, а S7 Airlines планирует обслуживать более 140 направлений. Новые рейсы также добавят иностранные перевозчики, в том числе Royal Jordanian и Syrian Air, которые начнут летать из Москвы в Акабу и Алеппо соответственно.

