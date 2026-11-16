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Сотрудники иммиграционной полиции Таиланда задержали в Паттайе 31-летнего гражданина России, которого разыскивали по линии Интерпола по обвинению в наркоторговле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию королевства.

По словам собеседника агентства, россиянина взяли под стражу в одном из кондоминиумов. В РФ мужчине заочно предъявили обвинения в организации преступного сообщества и незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере через интернет.

Иммиграционные власти Таиланда уже аннулировали визу задержанного и уведомили об этом российскую сторону. Сейчас его готовят к депортации в Россию – на родине он должен быть привлечен к уголовной ответственности.

Ранее двух граждан России задержали на индонезийском острове Бали по подозрению в нарушении условий пребывания. Также сотрудники иммиграционной службы задержали гражданина Египта и гражданку Нигерии. По данным ведомства, трое мужчин выступали в качестве диджеев в одном из ночных клубов.

Такие проверки призваны обеспечить соблюдение иностранцами условий выданных им разрешений.