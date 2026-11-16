Фото: телеграм-канал mariapoga_

Модель и блогер Мария Погребняк перенесла операцию после съемок шоу "Звезды в джунглях. Суперсезон". Об этом она рассказала в передаче "Утро. ТНТ".

Девушка призналась, что наврала команде проекта о своем состоянии здоровья, так как очень хотела поучаствовать в передаче, и приехала на шоу с травмой. На протяжении съемок девушка пила антибиотики и делала перевязки, чтобы скрыть травму. По словам Погребняк, она не хотела, чтобы ее личное становилось инструментом в шоу.

"Я ложилась под одеяло, плакала от боли. Мне было очень плохо. В какой-то момент там будет видно то, что я нахожусь не совсем в адекватном состоянии. Потому что началась жара, ранка начала гнить. Я понимала, что у меня внутри уже идет процесс воспалительный, очень серьезный", – отметила модель.

По окончании проекта девушку госпитализировали.

Ранее певица Клава Кока рассказала, что во время съемок клипа на новую песню получила сильные травмы. Новый трек артистка посвятила одному из самых трудных этапов своей жизни. Тогда, по ее словам, у нее появлялись мысли завершить карьеру, а внутреннее состояние серьезно менялось.