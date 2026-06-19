Ольга Бузова потребует компенсацию с ремонтников из-за травмы колена

Ольга Бузова рассказала журналистам, что потребует компенсацию от работников, уложивших плитку в ее ванной, – на ней она поскользнулась и получила серьезную травму. Как проходит лечение телеведущей, читайте в материале Москвы 24.

"Разбилась вдребезги"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/buzova86

Певица и блогер Ольга Бузова заявила журналистам, что намерена потребовать денежную компенсацию от работников, которые укладывали плитку в ее ванной. Неделю назад звезда упала в душе у себя дома, в результате чего рассекла колено, которое пришлось прооперировать и наложить около 40 швов. В момент инцидента в доме с Ольгой находилась домработница, которая и вызвала скорую помощь.





Ольга Бузова телеведущая, блогер После падения плитка разбилась вдребезги. Это вопрос не к моему падению, а к тому, как плитка была установлена. Этим вопросом будем заниматься после того, как я полностью восстановлюсь. Вопрос к тем, кто эту плитку устанавливал, ушиб получен не от падения.

Ранее пиар-директор Бузовой Антон Богославский уточнил в разговоре со СМИ, что открытого перелома не было, но из-за травмы певица потеряла много крови.

Несмотря на медицинские вмешательства и необходимость проходить длительную реабилитацию, включающую процедуры ЛФК, певица продолжила работать. Например, 18 июня она посетила кастинг танцоров для своего нового шоу.

Также 17-го числа Бузова выступила в Государственном Кремлевском дворце на конкурсе для детей "Лидеры". Певица выехала на сцену в инвалидном кресле и с перебинтованной ногой. После номера она вернулась в больничную палату.

"Так по Кремлю я еще не ходила, не ездила", – сказала Ольга со сцены.

Позже она разместила видео с выступления в своих соцсетях и добавила, что "не могла поступить иначе".

Подписчики поддержали Бузову, восхитились ее трудолюбием и пожелали ей скорейшего восстановления.

"И кто бы что ни говорил, но какая она классная", "человечная девочка, добрая, нежная, мягкая и очень сильная. Она пахарь, и народная любовь – доказательство ее искренности", "я не поклонница творчества Оли, но безумно уважаю ее за трудолюбие, человечность, силу духа и честность", – отметили пользователи Сети.

Ведущая вечера в Кремлевском дворце, блогер Настя Негода тоже восхитилась силой духа Бузовой.

"Я вела этот концерт, и мы видели, через какие усилия Оля вышла на сцену! Как искренно она общалась с залом, как благодарила детей! Человек большой души и силы! Оля, скорее выздоравливай", – написала Негода в комментариях.

"Это адская боль"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/otar.kushanashvili; buzova86

Желание Ольги Бузовой продолжать работать даже во время прохождения лечения с непониманием восприняли некоторые коллеги. Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили в своем телеграм-канале заявил, что певица слишком нагнетает обстановку вокруг своей травмы.

Он добавил, что с симпатией относится к Оле, и назвал ее "трудовой пчелкой", однако отметил, что она умудрилась "из ноги сделать произведение Гоголя". При этом Кушанашвили указал на жалобу Бузовой – на пережитую ею "адскую боль".

"Это адская боль. Ты не знаешь, [что такое адская боль]", – заявил он.

Кушанашвили упомянул собственную историю борьбы с онкологией, когда он каждый день "сопротивляется наступлению старухи с косой", но на боль не жалуется.





Отар Кушанашвили шоумен, телеведущий Я запретил себе говорить про адскую боль, потому что дети страдают, старики и женщины, которых я вижу в центре имени Блохина.

В финале обращения Кушанашвили все же пожелал Бузовой скорейшего восстановления.

Ряд знаменитостей, напротив, поддержали Ольгу и навестили ее в больнице после операции. Одной из первых была блогер Мария Погребняк.

"Моя любимая девочка, поправляйся, держись, мы все с тобой", – поддержала подругу Погребняк.

Затем Ольгу навестил коллега и соведущий по реалити-шоу Михаил Галустян вместе с возлюбленной Лилией Киосе. Бузова поделилась совместными фото в своем блоге.

"Мои хорошие, спасибо большое, что навестили и подняли настроение. Приехали на часик, а заряд оптимизма на целый день", – подписала публикации исполнительница хита "Мало половин".

Михаил также опубликовал фотографию с партнершей по шоу и предложил подписчикам поддержать Ольгу, которой сейчас нелегко. Бузову также навестил бывший возлюбленный Олег Майами.

Из-за травмы Ольге пришлось отменить концерт в Ростове-на-Дону, запланированный на 13 июня, его перенесли на 6 августа. О переносе или отмене других выступлений знаменитости не сообщалось.