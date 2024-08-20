Ольга Бузова заявила о беременности

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/buzova86

Певица Ольга Бузова сообщила, что беременна. Соответствующее заявление она сделала в эфире "4 канала" на модном показе, который состоялся в музейном комплексе в Верхней Пышме.

"Пиарщик меня просто убьет. Все внешние атрибуты – это неважно. Самое главное, когда внутри что-то живет", – рассказала исполнительница.

После этого журналистка поинтересовалась у Бузовой, она в ожидании девочки или мальчика. В ответ на это певица сказала, что надеется на двойню.

При этом в своих соцсетях Бузова опубликовала видео, как позировала перед фотографами на международной Неделе моды в Екатеринбурге в розовом платье с большим бантом на груди и открытой спиной. В свою очередь, поклонники исполнительницы поздравили ее с этим событием.

Помимо этого, недавно певица опубликовала фото, на которой была запечатлена рядом с автомобильным детским креслом, подписав его фразой: "Хочу и жду".

Ранее американская модель и жена Джастина Бибера Хейли рассказала, что шесть месяцев скрывала свою беременность из-за постоянного хейта. Она объяснила, что она не желала подвергаться очередной критике и извиняться. Модель заявила, что с самого начала ее романа с музыкантом в отношении нее пользователи постоянно выражали негатив. Однако, по ее словам, рассказать о беременности она решила для того, чтобы наконец ощутить свободу и начать наслаждаться жизнью.

