Актриса Тарханова станет мамой в пятый раз

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Актриса Глафира Тарханова станет мамой в пятый раз. Об этом сообщает издание Starhit.

Указывается, что она пришла на премьеру сериала "Обоюдное согласие", которая состоялась в столичном кинотеатре "Октябрь". На презентации выяснилось, что она беременна пятым ребенком.

По информации издания, 40-летняя актриса редко появляется на светских мероприятиях, поэтому ее выход привлекает внимание публики. Когда Тарханова показала округлившийся живот, фанаты поняли, что она беременна, и поздравили ее с этим событием.

Ранее в разговоре со Starhit она делилась, что воспитывает четырех сыновей вместе с мужем Алексеем Фадеевым. Заботиться о детях ей помогают ее мама и няня.

Кроме того, она говорила, что после родов быстро вернулась к работе, но не в ущерб семье. По ее словам, если сыновьям не хватало внимания, она делала перестановку в рабочем графике.

"Мне кажется, любая работающая мама уделяет такое же количество времени своим детям, как и я. У меня бывают периоды, когда я работаю. Бывает, что много времени провожу с детьми. Мы привыкли к такому графику. Мой муж тоже актер и спокойно относится к этому", – отмечала Тарханова.

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