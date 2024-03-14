"Требуем пояснения": соцсети отреагировали на пополнение в семье Евгения Петросяна

Юморист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова стали родителями во второй раз, у пары родилась дочь. Жена артиста поделилась радостной новостью в своих соцсетях 13 марта, опубликовав семейное фото с малышкой на руках. У многих пользователей это вызвало шок. Некоторые даже предположили, что дело не обошлось без суррогатной матери. Подробности читайте в материале Москвы 24.



Снова папа в 78

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/bruhunova

В среду, 13 марта, в свой день рождения жена звездного юмориста Татьяна Брухунова в соцсетях опубликовала фото с мужем, их общим сыном Ваганом и новорожденной дочерью на руках. Таким образом она продемонстрировала пополнение в семействе. "Мои счастливые 35 и 4 года Вагана", – подписала снимок супруга Евгения Петросяна.

Судя по снимку, девочке уже несколько месяцев. Подробностями касаемо того, какое малышке дали имя и когда она появилась на свет, Брухунова не поделилась. Петросян в беседе с журналистами также не стал откровенничать, сообщает сайт "Комсомольской правды".





Евгений Петросян юморист Я не вправе вам говорить имя, это надо у Татьяны спрашивать.

О том, что пара официально оформила отношения, стало известно в конце 2019 года. В прошлом Брухунова работала у Петросяна в качестве личной помощницы. У супругов разница в возрасте – более 40 лет. В 2020 году у них родился сын, которого назвали Ваганом в честь отца сатирика. Брак с Брухуновой для юмориста пятый, от первого у него есть дочь Викторина.

В феврале сообщалось о госпитализации 78-летнего артиста с переломом плеча. По данным СМИ, из-за этого Петросяну потребовалась операция. В больнице самочувствие сатирика якобы ухудшилось. Специалисты диагностировали у него обострение хронической гипертонии, состояние удалось стабилизировать.

Позднее Петросян сам вышел с поклонниками на связь в соцсетях. В видео он с бандажом на руке объяснил, что упал на улице. "Споткнулся, упал, гипс. Ничего оригинального, ничего нового. Гололед у нас нынче, что делать?" – заявил юморист.



"Анализы показать?"

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/bruhunova

Публикация Татьяны Брухуновой с семейным фото вызвала шквал комментариев. Помимо поздравлений, встречаются и довольно резкие замечания. "Очень тяжело верится, что в 78 лет можно детей рожать. Тут молодые родить не могут, а вы прямо волшебники", – отмечают юзеры.

Кроме того, некоторые подозревают, что Брухунова якобы пользовалась услугами суррогатной матери. Комментаторы полагают, что она рожала не сама, поскольку не показывала округлившийся живот. "А фото беременных нет!" – пишут они.





из комментария пользователей соцсетей Оооо, Татьяна, у вас родился еще малыш? Требуем пояснения. Боже, вот это чудо, вот это вы шпион! Мы даже подумать не могли.

В свою очередь, Евгений Петросян в беседе с журналистами опроверг слухи о помощи суррогатной матери. "Это не правда. Не надо наговаривать", – заявил артист.

Сама Брухунова в соцсетях также отстаивает личные границы: "Может, вам еще анализы показать?" Женщина объясняет, что не обязана отчитываться. "Вы видите ровно то, что я хочу, чтобы вы увидели", – написала она, отвечая на вопрос о беременности.

Однако, несмотря на негатив, комментарии со словами поддержки все же встречаются чаще. "Вы суперженщина! Счастье любит тишину! Здоровья и счастья вашей семье. А детки пусть растут достойными своих родителей", – пожелала Брухуновой подписчица.

Некоторые не упускают возможности пошутить. Они, комментируя деликатный повод, отмечают: "Сразу видно… юморист".

Немало пользователей уже высказывают свои предположения о том, что кто-то из двоих детей обязан пойти по стопам отца и стать комиком.

