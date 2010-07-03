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Общество

21:29

Сябитова высказалась о новом браке Петросяна

общество

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Телеведущая Роза Сябитова дала свою оценку браку между Евгением Петросяном и его молодой помощницей Татьяной Брухуновой, которая младше своего супруга на 44 года. Об этом сообщают "Дни.ру".

Сваха посчитала, что в таком браке "очевидны серьезные проблемы в будущем", поскольку между супругами существует большая разница в возрасте. При этом она подчеркнула, что молодожены являются взрослыми людьми, которые отдают отчет своим поступкам и их последствиям.

"Я же за равные браки и по возрасту, и по деньгам", – заключила Сябитова.

Ранее сообщалось, что Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице. Свой брак они зарегистрировали в начале декабря. Для 74-летнего артиста этот брак стал пятым.

В ноябре прошлого года юморист развелся со своей женой и коллегой Еленой Степаненко, с которой прожил 33 года. Виновницей их разрыва поклонники Петросяна назвали его помощницу.

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