Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухунове, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на знакомого пары.

Свой брак они зарегистрировали в начале декабря. Для 74-летнего артиста этот брак стал пятым. Несколько дней назад Татьяна выложила в Instagram фото белых пионов, и многие комментаторы тогда предположили, что это свадебные цветы.

В ноябре прошлого года юморист развелся со своей женой и коллегой Еленой Степаненко, с которой прожил 33 года. Виновницей их разрыва поклонники Петросяна назвали его помощницу.

Сама же девушка все отрицала. По ее словам, из семьи она комика не уводила. Приехав из Тулы, девушка сперва занималась сайтом Елены Степаненко. Первое время она жила у жены юмориста, однако Брухунова уверяет, что это была воля самой Степаненко.

Также она рассказала, что, когда пришла к Петросяну, он был глубоко одиноким человеком.

"Он был как ребенок, совершенно одинокий. Я со временем стала ему помогать, вошла в его творческую жизнь и бытовую – покушать, лекарства, врач, записать на прием", – поделилась она в интервью одному из телеканалов. По словам помощницы, душевная близость с артистом появилась лет 6–7 назад.

Также новая жена юмориста рассказала, что если бы у него все было хорошо в семье, он бы не ушел. Она призналась, что "истории любви" у нее с Петросяном не было, "это скорее душевный комфорт".