Пропавшие картины Петросяна и Степаненко нашлись

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Суд продолжит рассматривать вопрос о разделе имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко 17 января. Об этом журналистам сообщил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Петросяна.

Он рассказал, что 67 картин, об исчезновении из материалов дела которых сообщалось ранее, нашлись.

Адвокат добавил, что сейчас сторона Петросяна будет знакомиться с томами дела, которые представила сторона Степаненко, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что из описи, переданной суду Еленой Степаненко, по непонятной причине не хватало нескольких листов с описью около 60 картин.

В середине ноября суд Евгений Петросян и Елена Степаненко официально развелись. Спор о разделе имущества суд будет рассматривать отдельно. Юмористам предстоит разделить недвижимость, счета и культурные ценности.