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Происшествия

11 декабря, 16:05

Из описи имущества Петросяна и Степаненко пропали 60 картин – адвокат

суды

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Суд вернется к вопросу о разделе имущества после развода юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко 27 декабря. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин, который представляет в суде интересы Петросяна.

Он пояснил, что опись имущества пристав делал от руки и теперь "ряд объектов не получается идентифицировать". По словам адвоката, в описи, переданной суду Еленой Степаненко, по непонятной причине не хватает нескольких листов. "На них описаны около 60 картин. Они волшебным образом пропали", – цитирует Жорина Агентство "Москва".

Как отметил адвокат Петросяна, они уже обратили внимание суда на этот факт. В результате суд подал запрос на получение всего исполнительного дела. "Сделано это умышленно или нечаянно, остается загадкой. Сейчас важно получить это исполнительное дело, чтобы понять, что было описано", – пояснил собеседник агентства.

Адвокат Степаненко Елена Забралова отказалась от комментариев.

В середине ноября суд Евгений Петросян и Елена Степаненко официально развелись. Спор о разделе имущества суд будет рассматривать отдельно. Юмористам предстоит разделить недвижимость, счета и культурные ценности.

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