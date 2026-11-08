МВД объяснило задержание подростков на Китай-городе профилактическими рейдами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичная полиция объяснила задержание подростков в районе Китай-города профилактическими мероприятиями по обеспечению общественного порядка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве уточнили, что профилактические мероприятия были направлены на пресечение административных правонарушений, в том числе связанных с распитием алкоголя в общественных местах.

В ходе рейдов граждан доставили в отдел МВД России по Басманному району для выяснения всех обстоятельств. В отношении лиц, допустивших нарушения законодательства, будут приняты меры в установленном законом порядке.

По информации источника агентства, задержаны в основном подростки, их число может достигать нескольких сотен.

Ранее сотрудники полиции задержали в Москве пассажирку метро, которая встала ногами на сиденье в вагоне. Запись с нарушением общественного порядка обнаружили во время мониторинга интернета сотрудники управления внутренних дел на Московском метрополитене.

Личность нарушительницы установили оперативно, а затем задержали ее на Челябинской улице. Ею оказалась 52-летняя ранее судимая приезжая из Омска.