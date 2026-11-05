Полиция задержала пассажирку столичного метро, стоявшую ногами на сиденье

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Сотрудники полиции задержали в Москве пассажирку метро, которая встала ногами на сиденье в вагоне. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Запись с нарушением общественного порядка обнаружили во время мониторинга интернета сотрудники управления внутренних дел на Московском метрополитене. На кадрах женщина стоит ногами на пассажирском сиденье, игнорируя правила пользования метро. Это вызвало возмущение окружающих.

Личность нарушительницы установили оперативно, а затем задержали ее на Челябинской улице. Ею оказалась 52-летняя ранее судимая приезжая из Омска.

В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

Ранее правоохранители задержали мужчину, который пытался скрыться в тоннеле столичного метро. Чтобы догнать беглеца, полицейским пришлось преодолеть шесть километров. Погоня продолжалась более 1,5 часа. В это время движение поездов на участке осуществлялось с увеличенными интервалами.

