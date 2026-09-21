Мужчина задержан после погони в тоннеле московского метро

Фото: MAX/"МВД России"

Правоохранители задержали мужчину, который пытался скрыться в тоннеле московского метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

Инцидент произошел на станции "Печатники". Сотрудник полиции заметил пассажира, приметы которого совпадали с ориентировкой. Увидев полицейского, мужчина спрыгнул с платформы на пути и побежал в тоннель.

Для задержания беглеца полицейским пришлось преодолеть шесть километров. Они вошли в тоннель на станции "Печатники", а вышли на станции "Марьино". Погоня продолжалась более 1,5 часа, движение поездов на участке осуществлялось с увеличенными интервалами.

В результате мужчину удалось задержать. Им оказался житель Пензенской области, который ранее не раз был судим за кражу и насильственные действия сексуального характера. Он находится в федеральном розыске за уклонение от административного надзора и неоднократное несоблюдение ограничений, установленных судом.

Задержанного передадут инициатору розыска – региональному управлению МВД России.

Ранее правоохранители задержали мужчину, избившего пассажира метро в подуличном переходе станции "Кузьминки". По данным столичной полиции, между мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник нанес оппоненту не менее шести ударов по лицу.

По заключению врачей, потерпевший получил травмы, включая перелом костей носа. Личность нападавшего установили по камерам видеонаблюдения. Его задержали в одном из торговых центров Москвы. Возбуждено уголовное дело о побоях.

