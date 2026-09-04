В Москве полицейские задержали дебошира, избившего пассажира метро

Фото: mvdmedia.ru

Сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали мужчину, избившего пассажира метро в подуличном переходе станции "Кузьминки". Об этом сообщили в столичной полиции.

Между мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник нанес оппоненту не менее шести ударов по лицу. По заключению врачей, потерпевший получил травмы, включая перелом костей носа.

Личность нападавшего установили по камерам видеонаблюдения. Его задержали в одном из торговых центров Москвы.

Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои"). Задержанному назначили подписку о невыезде.

Ранее правоохранители задержали 16-летнего подростка, напавшего на 30-летнего пассажира в метро Москвы. Выяснилось, что школьник спровоцировал словесную перепалку с мужчиной, после чего нанес ему несколько ударов. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.