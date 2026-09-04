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04 сентября, 10:11

Происшествия

В Костромской области по подозрению в госизмене задержали двух россиян

Фото: depositphotos/Grigorenko​

Двоих жителей Костромской области задержали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Речь идет о гражданах 1978 и 1983 годов рождения. В ведомстве утверждают, что они причастны к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Установлено, что злоумышленники по собственной инициативе связались с представителем украинских спецслужб через мессенджер Telegram. По его указанию они собирали и передавали Киеву информацию о военнослужащих, участвующих в СВО, а также переводили деньги на нужды вооруженных формирований Украины.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жительницу Камчатского края по подозрению в госизмене. По заданию украинской спецслужбы она передала иностранной разведке сведения, которые могли использоваться против безопасности России. Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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