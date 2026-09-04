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04 сентября, 11:24

Транспорт

За лето в Москве скорректировали 25 маршрутов общественного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

За лето в Москве скорректировали 25 маршрутов городского транспорта. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, развитие сети наземного городского транспорта ведется по поручению Сергея Собянина. За летний сезон современные электробусы вышли на 22 направления.

Вместе с тем запущены экспресс-маршруты ш1, ш2, ш3 до 62-й больницы в Сколково и маршрут 1549а до 52-й городской больницы в поселке Истра.

Также введен новый маршрут 985, который связал жилой комплекс "Скандинавия" в Коммунарке со станциями метро "Потапово", "Теплый Стан" и "Корниловская". Кроме того, открыты 14 направлений проекта "Москва – область" в пяти городских округах ближайшего Подмосковья.

Корректировки проводят, чтобы пассажирам было проще пересаживаться между маршрутами и другими видами транспорта, а автобусы и электробусы подъезжали ближе к жилым комплексам, школам и поликлиникам. Запуск новых электробусных маршрутов также снижает количество вредных выбросов.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток на станциях метро, расположенных рядом с крупнейшими вузами Москвы, с начала года вырос до 188%.

По словам Ликсутова, на станциях "Университет дружбы народов", "Бауманская", "Серпуховская", "Университет", "Юго-Западная", "Фрунзенская", "Новослободская" и "Менделеевская" суммарно пассажиры совершают 317 тысяч поездок в сутки.

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