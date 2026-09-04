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04 сентября, 11:55

Общество

Дополнительный период ЕГЭ стартовал в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве стартовал дополнительный период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки.

Экзамен по русскому языку пройдет 4 сентября, по математике базового уровня – 8 сентября. В резервный день, 25 сентября, участники смогут сдать оба предмета.

С 4 по 25 сентября экзамены напишут почти 400 человек. Это выпускники, которые не сдали ЕГЭ в основной период и не получили аттестат, а также те, кто пропустил основные сроки или не завершил работу по уважительной причине.

Для проведения экзаменов в дополнительный период в Москве организованы четыре пункта сдачи. Результаты будут доступны на портале mos.ru и в школах.

Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, необходимо успешно сдать русский язык и математику. Предметы по выбору нужны для поступления в вузы.

К экзаменам допускаются ученики без академических задолженностей, с годовыми отметками не ниже удовлетворительных и зачетом за итоговое сочинение.

Ранее в столице также начался дополнительный период сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ). Он продлится до 25 сентября. В этом году в дополнительный период экзамен сдадут более 4 тысяч девятиклассников.

Для проведения дополнительного периода организованы 53 пункта сдачи экзаменов. Резервные дни запланированы с 21 по 25 сентября.

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