РИА Новости: московский суд запретил порносайты с роликами, оскорбляющими чувства христиан

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Люблинский суд Москвы признал запрещенной к распространению оскорбляющую чувства православных христиан информацию на порнографических сайтах и отдельных интернет-страницах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Как следует из документов, прокуратура обнаружила в интернете сайты и страницы с видеороликами порнографического характера. В опубликованных материалах демонстрировались сцены сексуального характера с использованием образов церковнослужителей.

В прокуратуре заявили, что содержание роликов преследовало цель оскорбить религиозные чувства православных христиан.

Ранее сообщалось, что Люблинский суд Москвы постановил заблокировать три сайта с порнографией с образами священнослужителей. Представители инстанции отметили, что распространение таких материалов может стать предпосылкой для разжигания национальной, расовой или религиозной ненависти либо вражды.