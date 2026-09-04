РИА Новости: московский суд запретил порносайты с роликами, оскорбляющими чувства христиан

04 сентября, 12:02Общество
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Люблинский суд Москвы признал запрещенной к распространению оскорбляющую чувства православных христиан информацию на порнографических сайтах и отдельных интернет-страницах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Как следует из документов, прокуратура обнаружила в интернете сайты и страницы с видеороликами порнографического характера. В опубликованных материалах демонстрировались сцены сексуального характера с использованием образов церковнослужителей.
В прокуратуре заявили, что содержание роликов преследовало цель оскорбить религиозные чувства православных христиан.
Ранее сообщалось, что Люблинский суд Москвы постановил заблокировать три сайта с порнографией с образами священнослужителей. Представители инстанции отметили, что распространение таких материалов может стать предпосылкой для разжигания национальной, расовой или религиозной ненависти либо вражды.