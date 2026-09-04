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04 сентября, 12:51

Технологии

Россияне сообщили о массовом сбое в работе "Ростелекома"

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Пользователи "Ростелекома" столкнулись с массовым сбоем. Об этом свидетельствуют данные ресурса Detector404.

Согласно им, сбой начался в 01:00 по московскому времени 4 сентября. За сутки количество обращений достигло 5,7 тысячи.

За последний час поступило еще около 1,4 тысячи сообщений. Большинство пользователей жалуются на перебои с проводным и домашним интернетом. Больше всего обращений зафиксировано из Московской области, Москвы, Самарской области и Приморского края.

"Ростелеком" пока не прокомментировал причины неполадок и сроки восстановления работы сервисов.

Ранее о сбое сообщал Сбер. В банке заявили, что технологические неполадки продолжались около пяти минут и возникли по независящим от организации причинам.

Сейчас сервисы организации работают штатно. С проблемами столкнулись жители Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Новосибирской областей.

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