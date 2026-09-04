KYPE: первую смерть от лихорадки Западного Нила зафиксировали на Кипре

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На Кипре скончался первый в 2026 году пациент с лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщил врач-инфекционист Аристос Аристодиму, передает агентство KYPE.

По его словам, умершему мужчине было 90 лет, у него имелось множество сопутствующих заболеваний.

Всего на острове зарегистрированы десять случаев заражения вирусом, четверо пациентов были госпитализированы. Большинство выявлено в районе столицы Никосии.

Крупная вспышка лихорадки наблюдается в соседней Греции. По последним данным, здесь число случаев заболевания за год достигло почти 300, скончались 24 человека.

Между тем распространение лихорадки Западного Нила по территории России исключено. Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко напомнил, что заболевание передается через укусы комаров.

Переносчиками инфекции являются комары рода Culex, которых нет в Москве. Кроме того, сезон активности этих насекомых завершается.