Нарышкин заявил о реальном риске возникновения масштабного конфликта в Евразии

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Вероятность возникновения масштабного конфликта на всем пространстве Евразии реальна. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе XXII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

По его словам, это вызывает большие опасения.

Ранее СМИ сообщали, что НАТО создало концепцию ведения наземной войны в случае вооруженного столкновения с Россией под названием Nato Land Warfighting Concept. Как следует из документа, сначала Альянс сосредоточится на противодействии истребителям, ракетам и беспилотникам, в том числе за счет ударов по объектам, расположенным в Калининградской области.

Вместе с тем на границе с Россией и Белоруссией предлагается создать "автономную зону", где будут действовать только БПЛА и автономная военная техника.

