Госсекретарь СБ Белоруссии Вольфович заявил, что Запад готовится к войне

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обвинил западные страны в открытой подготовке к военному конфликту. Его слова привел телеканал СТВ.

По мнению Вольфовича, стратегические документы и военные бюджеты Запада уже ориентированы на начало войны в Европе к 2030 году, что представляет собой агрессивную милитаристическую политику, направленную на подрыв глобальной безопасности.

При этом Вольфович подчеркнул, что несколько западных государств целенаправленно назначают Россию и Белоруссию на роль главных противников. Однако, как отметил госсекретарь, разведывательные силы и средства, развернутые вдоль границ, отчетливо фиксируют отсутствие какой-либо угрозы с белорусской территории или западных регионов России.

Госсекретарь напомнил, что и президент Белоруссии Александр Лукашенко, и Владимир Путин неоднократно заявляли об этом, призывая западных партнеров к диалогу.

Ранее Лукашенко предупредил о последствиях военной атаки на Белоруссию. Также он прокомментировал заявления о том, что Украина определила 500 целей на территории республики для потенциальных ударов в случае вступления Минска в конфликт. Президент подчеркнул, что у Белоруссии есть "одна очень серьезная цель" с точными координатами.