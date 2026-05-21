21 мая, 21:06

Политика

Совбез Белоруссии обвинил Литву в открытии неба для украинских дронов

Фото: 123RF.com/palinchak

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обвинил литовское руководство в том, что оно открыло свое воздушное пространство для атак украинских беспилотников по российским регионам. Об этом он заявил в интервью "Первому информационному".

"Сами разрешили пролет беспилотников и теперь обвиняют Россию и Беларусь в том, что с нашей стороны идет угроза. Но беспилотники летят почему-то со стороны Украины", – заявил он.

Вольфович обратил внимание, что Литва, будучи членом ЕС и НАТО, должна быть хорошо защищена, но на деле не может уберечь даже собственную территорию от залетающих дронов. Кроме того, по его словам, литовские власти запугивают население, а сами при этом прячутся в бомбоубежища. Фотографии, которые они публикуют, госсекретарь назвал пиаром и безумием.

Он добавил, что Белоруссия по-прежнему выступает за добрососедство и мирное решение всех конфликтов, однако поведение стран Прибалтики и Польши говорит не в их пользу.

Ранее МИД Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литовской Республики из-за нарушения границы украинским беспилотником, залетевшим со стороны Литвы. Дипломату была вручена нота протеста из-за дрона "Чайка".

До этого служба внешней разведки (СВР) России сообщала, что Украина планирует атаковать страну дронами с территории Латвии. Это уменьшит время подлета беспилотников. Представители СВР предупредили, что членство Латвии в НАТО не спасет ее от возмездия.

