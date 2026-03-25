Фото: 123RF.com/palinchak

В Эстонии беспилотник врезался в дымовую трубу электростанции, которая расположена деревне Аувере. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание ERR.

Генпрокурор Астрид Аси заявила журналистам, что БПЛА не был нацелен на Эстонию. В результате случившегося никто не пострадал. Также не было выявлено существенных повреждений на территории электростанции.

В настоящее время по факту произошедшего проводится расследование.

Ранее военный беспилотник упал на частной территории около жилого дома в польском Лекове. Предположительно, упавший объект был разведывательным польским беспилотником. Он потерпел крушение во время военных учений. В результате инцидента ни один дом не был поврежден, пострадавших не выявили.

