Новости

Новости

01 декабря, 17:16

Политика

Белоруссия выразила протест Литве из-за упавшего в районе Гродно беспилотника

Фото: mvd.gov.by

Литовский беспилотник, нарушивший границу Белоруссии 30 ноября, упал в черте Гродно. В связи с инцидентом Минск заявил Вильнюсу протест, сообщили ТАСС в пресс-службе белорусского МИД.

Уточняется, что для этого в министерство 1 декабря был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики Эрикас Вилканецас.

В министерстве отметили, что проведенный анализ обломков, включая видеозапись и навигационные данные на флеш-накопителях, показал, что маршрут дрона предполагал пролет над территорией Белоруссии, перелет в Польшу и возвращение по тому же маршруту в Литву.

Белорусская сторона расценивает эти действия как "преднамеренную провокацию", в том числе в отношении Польши. Также в МИД подчеркнули, что такие действия "являются прямым нарушением норм международного права, включая Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации".

Минск требует от Вильнюса предоставить детальную информацию об обстоятельствах инцидента, провести тщательное расследование и привлечь к ответственности виновных, уточняется в публикации.

Также Белоруссия, в связи с текущей ситуацией, оставляет за собой право принимать меры для защиты своей безопасности и суверенитета, добавили в дипведомстве.

В пресс-службе МВД Белоруссии добавили, что дрон был оснащен фото- видеокамерой, а также осуществлял сброс печатной продукции экстремистской направленности.

Согласно данным анализа бортовой аппаратуры, БПЛА был запущен из деревни Капчяместис в Лаздийском районе Литвы и должен был покинуть территорию Белоруссии через Польшу. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее польский премьер Дональд Туск заявлял о нарушении воздушного пространства страны. По его словам, в ночь на 10 сентября против обнаруженного в небе объекта было применено вооружение. Четыре аэропорта Польши тогда были закрыты в связи с незапланированной военной деятельностью.

