06 декабря, 16:41

Политика

Кадыров сообщил о массированных ударах по Украине в ответ на атаку ВСУ по Грозному

Фото: kremlin.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о массированных ударах по украинским военно-промышленным и энергетическим объектам в ответ на атаку Киева по высотному зданию в Грозном.

По его словам, под российские точечные массированные удары подпали крупные энергетические объекты и предприятия ВПК, расположенные в различных регионах Украины.

В частности, целями стали подземные склады ракет и авиабомб, аэродромы, места сборки БПЛА, военно-ремонтные логистические точки, объекты ПВО и портовой военной инфраструктуры, железнодорожные узлы, предназначенные для доставок грузов от НАТО, и места скопления боевой техники.

Кадыров подчеркнул, что удары по украинским военным объектам будут продолжены.

"И хотя на самой Украине неохотно вынуждены признавать масштабы нанесенного урона <...>, а СМИ называют прошедшую ночь "адской", сообщаю, что это еще далеко не все. Продолжение следует", – написал он в своем телеграм-канале.

Вместе с тем глава региона заявил, что всего в течение минувшей ночи было поражено более 60 целей. В операции российские военнослужащие применяли дроны "Герань", а также ракеты "Искандер-М", "Кинжал" и "Калибр".

Украинские БПЛА атаковали одно из зданий высотного комплекса "Грозный-Сити" вечером 5 декабря. В результате никто не пострадал.

Кадыров назвал произошедшее попыткой запугать мирных жителей и создать иллюзию давления. Кроме того, он отметил, что неспособный добиться успеха на поле боя противник лишь компенсирует свою слабость и бессилие, атакуя гражданские объекты.

