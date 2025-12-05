05 декабря, 19:41Происшествия
Площадь пожара в порту Темрюка после атаки БПЛА достигла 1,3 тыс "квадратов"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Площадь пожара в порту Темрюка, возникшего из-за атаки беспилотников, достигла 1 300 квадратных метров, сообщил оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.
"Продолжается тушение пожара", – говорится в сообщении.
По данным местного управления МЧС, в работах по ликвидации последствий атаки задействованы 68 человек и 26 единиц спецтехники.
О ЧП в Темрюке стало известно 5 декабря. В местном оперштабе рассказывали, что в результате атаки украинских БПЛА были повреждены элементы портовой инфраструктуры. Также возникло возгорание.
Персонал порта эвакуировали, никто пострадал. Других подробностей инцидента на тот момент не приводилось.