Средства ПВО уничтожили ночью 41 беспилотник над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 41 украинский беспилотник самолетного типа над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что по 9 беспилотников сбили в Самарской области и Крыму, 8 дронов – в Саратовской области, по 7 – в Волгоградской и Ростовской областях, а также еще один БПЛА в Краснодарском крае.

В результате воздушной атаки в Краснодарском крае оказались повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Персонал порта эвакуировали, никто из них не пострадал.

Ранее дом и 2 автомобиля получили повреждения после атаки украинских БПЛА в Воронежской области. Кроме того, в одном из муниципалитетов местная жительница получила ранения. После оказания медпомощи она отказалась от госпитализации и вернулась домой.