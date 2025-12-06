Новые выделенные полосы начнут работать в столице с 27 декабря

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новые выделенные полосы для общественного транспорта начнут работать в Москве с 27 декабря. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В частности, в Щербинке откроется отдельный участок дороги от Остафьевского шоссе до Бутовского тупика. Он был построен в рамках благоустройства рядом со станцией Щербинка МЦД-2. Благодаря этому перепробег наземного транспорта сократится на 500 метров.

Новые участки выделенных полос проложили по короткому пути. Они выравнивают интервалы движения автобусов и электробусов и уменьшают время их ожидания на остановках.

"С 27 декабря заработает почти километр новых выделенных полос. Благодаря им уменьшится время движения 12 маршрутов автобусов и электробусов в 2,5 раза – с пяти до двух минут", – сказал Ликсутов.

Он уточнил, что специалисты также перенесли некоторые остановочные павильоны ближе ко входам на станцию Щербинка МЦД-2 и обустроили больше мест для стоянки автобусов и электробусов.

"Кроме того, ввод выделенных полос позволяет сократить количество ДТП в среднем на 25%", – добавил вице-мэр.

С 13 декабря в Москве также заработают почти 5,5 километра новых выделенных полос. По этим участкам частично проходит 48 городских маршрутов. По ним горожане совершают свыше 245 тысяч поездок в будние дни.