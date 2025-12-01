Электробусы вышли еще на два маршрута на юге Москвы

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Электробусы вышли на два маршрута на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Экологичные машины теперь курсируют по маршрутам № 766 и 831, которые охватывают 17 станций рельсового каркаса и шесть районов города. Они также впервые поехали около Южного речного вокзала.

Ликсутов уточнил, что запуск электробусов стал возможен благодаря подключению зарядных станций около станции МЦК ЗИЛ. По будням для москвичей по маршрутам будут ездить 25 экологичных машин.

Всего около МЦК ЗИЛ установили семь новых зарядных станций, а с начала года – более 100 ультрабыстрых зарядок. Пантограф электробуса подключается к зарядному куполу станции, после чего заряд аккумулятора восполняется.