03 февраля, 19:21

Мэр Москвы

Собянин принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Москвы. Оно было посвящено итогам работы за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Заседание прошло под председательством прокурора Москвы Максима Жука. В нем также приняли участие замгенпрокурора России Юрий Пономарев, начальник управления Генпрокуратуры РФ Наталья Ростовцева, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, руководители подразделений федеральных органов исполнительной власти, правительства Москвы, судейского корпуса, правоохранительных органов, члены коллегии прокуратуры Москвы, начальники управлений и отделов прокуратуры, окружные, межрайонные и специализированные прокуроры.

В своем выступлении Собянин высоко оценил взаимодействие столичного правительства и городской прокуратуры в осуществлении комплексной поддержки бойцов спецоперации и их семей. Кроме того, в пример совместной работы мэр привел включение рискориентированного подхода в контрольно-надзорную деятельность предпринимательства.

Как отметил Собянин, прокуратура Москвы была активно задействована в разработке и согласовании индикаторов риска по всем видам контроля. В настоящее время утверждено уже 112 таких сигналов. Они предупреждают о вероятных проблемах или нарушениях.

Мэр также выразил благодарность сотрудникам прокуратуры за вклад в снижение уровня преступности, обеспечение законности и правопорядка, а также в защиту прав горожан. Кроме того, глава города добавил, что в текущем году прокуратура успешно справится со всеми задачами, решение которых послужит развитию столицы.

Ранее Собянин отмечал, что Москва давно занимает более высокие позиции в вопросах безопасности, чем любой другой европейский город. За последние десятилетия количество грабежей, угонов автомобилей и насильственных преступлений в городе сильно уменьшилось. Более того, сократилось число правонарушений в общественных местах.

мэр Москвыбезопасностьгород

