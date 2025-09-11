Собянин заявил, что безопасность в Москве выше, чем в любом европейском городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва давно занимает более высокие позиции в вопросах безопасности, чем любой другой европейский город. Об этом Сергей Собянин сообщил во время пленарного заседания "Демография 2.0. Перезагрузка" VI Форума социальных инноваций регионов.

Мэр рассказал, что за последние десятилетия количество грабежей, угонов автомобилей и насильственных преступлений в городе сильно уменьшилось. Кроме того, сократилось число правонарушений в общественных местах.

Собянин назвал столицу одним из самых безопасных городов мира.

"По улицам Москвы можно спокойно гулять, хоть в центре, хоть на окраине", – уточнил градоначальник, развеяв таким образом миф, что мегаполисы, в том числе Москва, являются "концентрацией преступников".

Ранее Сергей Собянин высоко оценил работу столичной полиции. По его словам, 2024 год был непростым как для города, так и для ведомства.

Один из главных вызовов, с которым столкнулась Москва в прошлые годы, мэр назвал преступления в сфере информационных технологий. Они составляли почти 50% всех правонарушений, совершенных на территории столицы.