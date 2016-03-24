Эксперт Лоикова: фиксация сбоев в Сети обезопасит удаленщиков от увольнения

Из-за перебоев интернета на удаленке можно лишиться работы, если вовремя не предупредить начальника, отметили эксперты. Можно ли избежать такого исхода и как требовать с работодателя компенсацию за связь, разбиралась Москва 24.

Что является форс-мажором?

Сотрудники на удаленной занятости могут лишиться должности из-за перебоев со связью, если это произошло по вине сотрудника, а начальник не был уведомлен. Об этом предупредила юрист Людмила Айвар.

Она пояснила, что, согласно статьям Трудового кодекса, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по вине сотрудника работодатель может сделать замечание, выговор и уволить при повторном нарушении. Однако для этого должны быть веские и объективные причины.





Людмила Айвар юрист Для дистанционных работников предусмотрены дополнительные основания увольнения: если сотрудник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем более двух рабочих дней подряд после запроса.

Однако проблемы со связью, которые произошли по независящим от работника причинам, могут быть признаны форс-мажором. К таким ситуациям относятся в том числе массовые перебои, авария на магистрали и блокировки, рассказала Москве 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

При этом специалист подчеркнула, что бытовые проблемы вроде неоплаты счета провайдеру или поломки роутера форс-мажором не являются.

"Согласно статье об основании ответственности за нарушение обязательства (401 ГК РФ), лицо освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы", – пояснила эксперт.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Судебная практика здесь такова: если интернет пропал у одного, суды часто встают на сторону работодателя, так как это считается предотвратимым обстоятельством – можно сменить провайдера или иметь резервный канал. Если же интернет пропал в масштабах региона или города из-за аварии на магистрали, DDoS-атаки на оператора или блокировки Роскомнадзора – это уже подпадает под определение внешних событий.

Лоикова сослалась на постановление пленума Верховного суда РФ № 7 от 24.03.2016, согласно которому для признания факта непреодолимой силы необходимо, чтобы обстоятельства носили чрезвычайный и непредотвратимый характер.

"Вывод: массовый сбой у провайдера – это реальный форс-мажор, и сотрудник не обязан отвечать за то, что, например, перебит магистральный кабель. Но он обязан доказать, что это был именно массовый сбой, а не забывчивость оплатить счет", – пояснила Лоикова.

Что содержится в трудовом договоре?

Зулия Лоикова посоветовала удаленщикам изучить локальные акты компании, формулировки в трудовом договоре или соглашении о дистанционной работе.

"Здесь возможны два варианта. Мягкий, когда риски лежат на работодателе: например, указано, что сотрудник обеспечивает себя оборудованием и связью самостоятельно, а руководство компенсирует расходы в определенном размере. В такой ситуации работодатель не может требовать от подчиненного чуда и обеспечить связь, если ее нет", – рассказала она.

Также есть более жесткий вариант, когда риски лежат на сотруднике: например, прописано, что он обязан обеспечить наличие канала связи, пригодного для выполнения задач, в том числе резервного, и несет ответственность за сбои.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Подписав такой договор, подчиненный фактически соглашается быть "своим админом". В этом случае работодатель может требовать, чтобы была, например, симка другого оператора как резерв.

Однако даже при такой формулировке требование иметь два независимых канала связи для работы из дома (например, 4G и оптоволокно) может быть признано судом чрезмерным. К примеру, если это рядовой сотрудник с зарплатой, не сопоставимой с оплатой топ-менеджера, объяснила Лоикова.

Кто возмещает расходы?

По словам Зулии Лоиковой, отдельный спорный момент – обязанность переключаться на мобильный интернет за свой счет. По умолчанию, если это не прописано в договоре и влечет значительные личные расходы, работодатель не вправе этого требовать.

"Согласно статье об основных правах и обязанностях работника (21 ТК РФ), сотрудник обязан действовать добросовестно. Если нужно срочно сдать отчет или подключиться к совещанию, чтобы не сорвать контракт, он должен попытаться решить проблему, например включить мобильный хот-спот на 15 минут", – пояснила она.

Однако, если сбой длится три дня, а пакет мобильного трафика закончился за час, руководство, настаивая на работе через мобильную сеть, обязано либо компенсировать расходы, либо предоставить корпоративную сим-карту.

Как избежать увольнения?

Чтобы сотрудника не лишили должности за прогул или не привлекли к дисциплинарной ответственности, нужно действовать пошагово, отметила HR-эксперт.

Первый шаг – зафиксировать проблему. Лоикова призвала собирать доказательства, что проблемы с интернетом возникли у многих. Для этого стоит делать скриншоты с информационных порталов о сбоях, сообщений об аварии на сайте провайдера и переписок с техподдержкой. Кроме того, нужно зафиксировать уведомления на телефоне о недоступности сети.

Также Лоикова порекомендовала оповестить руководство любым доступным способом. Задача – предупредить, что сотрудник не игнорирует работу, а лишен возможности ее выполнять.

Кроме того, следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика. Если работа возможна в экономичном режиме (только почта, мессенджеры без видеозвонков), лучше сконцентрироваться только на этой деятельности.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Видеозвонки "сжирают" трафик. Если для работы нужен постоянный стриминг, а трафика нет, надо писать начальнику: "Для полноценной работы в текущих условиях мне необходимо пополнить мобильный счет на X рублей или предоставить корпоративный доступ. Прошу согласовать компенсацию этих расходов".

Если сбой затягивается на несколько дней и нет возможности работать даже за свой счет, надо письменно уведомить работодателя, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами специалист временно приостанавливает деятельность до устранения неполадок или переходит в офлайн-режим, если это возможно.

Один из главных моментов, который призвала запомнить Лоикова: молчание равно прогулу. В то же время, если сбой затяжной, стоит требовать компенсацию или корпоративную сим-карту. Если же в договоре не сказано про обязанность иметь резервный канал, подчиненный имеет право ждать, пока не починят основной, заключила HR-эксперт.

