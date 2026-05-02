Участница КВН Елена Рыбалко погибла в ДТП в Адлере

Участница команды "Утомленные солнцем" КВН Елена Рыбалко скончалась в возрасте 53 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале КВН.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что трагически погибла Елена Рыбалко – яркая, талантливая участница команды "Утомленные солнцем", – отмечается в сообщении.

Международное движение КВН выразило соболезнования родным артистки, назвав случившееся невосполнимой утратой.

В сообществе команды КВН "Утомленные солнцем" в соцсети "ВКонтакте" указывается, что ее сбил автомобиль. По информации региональной Госавтоинспекции, авария произошла вечером 1 мая. Ведомство уточнило, что Рыбалко переходила дорогу в неположенном месте.

Елена Рыбалко родилась в феврале 1973 года в Сочи. Во второй половине 1990-х годов она смогла пройти прослушивания в КВН и стала участницей команды "Утомленные солнцем".

В дальнейшем команда становилась серебряным призером КВН и чемпионом Высшей лиги в 2003 году. Кроме того, она несколько раз побеждала в Летнем кубке.

