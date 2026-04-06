TMZ: актрису Тори Спеллинг с ее четырьмя детьми госпитализировали после ДТП

Американская актриса Тори Спеллинг (имя при рождении – Виктория Спеллинг), которая прославилась благодаря сериалу "Беверли-Хилз, 90210", попала в ДТП вместе с четырьмя детьми и друзьями. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на TMZ.

По предварительным данным, на одной из дорог в машину Спеллинг на высокой скорости врезался другой автомобиль. В результате все пострадавшие были госпитализированы.

СМИ выяснили, что серьезных травм не выявлено ни у кого. В частности, врачи обнаружили у актрисы ссадины и сотрясение мозга. Когда правоохранители прибыли в больницу, Спеллинг была в сознании. Она смогла рассказать все обстоятельства ДТП. Подробности о состоянии детей актрисы и ее друзей выясняются.

