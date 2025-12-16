Форма поиска по сайту

Новости

16 декабря, 12:51

Шоу-бизнес

Комик Щербаков рассказал, что попал в ДТП в Японии на съемках автошоу

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/shcherbakov_alexei

Российский комик Алексей Щербаков рассказал про ДТП, в которое попал во время съемок автошоу в Японии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой интервью юмориста на YouTube-канал "За деньги".

ЧП произошло в деревне, которая находится в 400 километрах от Токио. Комик вместе с друзьями катался на машинах, но внезапно он потерял контроль над транспортным средством и скатился с горы в пропасть.

"49 метров кувыркался. В итоге я сначала приземляюсь на крышу со всей силы, очень сильно получаю по башке и тогда еще получаю переломы", – рассказал Щербаков.

Комик смог добраться до больницы лишь через два часа после происшествия. Врачи выявили у него сильный ушиб легких, переломы нескольких позвонков и рваные раны на локтях. После того, как юморист прилетел в Россию, он начал носить специальный корсет и фиксатор для шеи.

Ранее в Нью-Йорке актер Алек Болдуин разбил машину своей супруги, уворачиваясь от мусоровоза. В попытке избежать столкновения с большегрузом артист врезался в дерево. Участники происшествия лишь отделались испугом.

