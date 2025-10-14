В Нью-Йорке актер Алек Болдуин разбил машину жены, уворачиваясь от мусоровоза

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/alecbaldwininsta

Американский актер Алек Болдуин разбил машину жены, пытаясь увернуться от столкновения с мусоровозом. Об этом рассказал сам кинорежиссер на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).

ДТП произошло в Нью-Йорке. Актер вместе со своим братом Стивеном ехал на автомобиле супруги Болдуина Хиларии. В тот момент их внезапно подрезал мусоровоз, по словам артиста, "размером с кита". Чтобы избежать столкновения с транспортным средством, кинорежиссер врезался "в большое толстое дерево" и разбил машину.

Болдуин уточнил, что с ним и его братом "все в порядке".

Ранее автомобиль российского телеведущего Дмитрия Диброва попал в ДТП. По данным СМИ, авария произошла на Рублево-Успенском шоссе в подмосковной деревне Жуковке.

Выяснилось, что машина Mercedes, которая принадлежит журналисту, столкнулась с несколькими автомобилями. В результате автомобиль телеведущего получил повреждения, пострадал бампер. При этом журналисты выяснили, что в момент ДТП Диброва и его детей в транспортном средстве не было.

