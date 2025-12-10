Подростка обвинили в двух поджогах подстанций на МЖД

Фото: пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Подростка обвинили в двух поджогах трансформаторных подстанций на Московской железной дороге (МЖД) 5 декабря, сообщает телеграм-канал Следственного комитета России.

"Расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт")", – говорится в сообщении.

По данным следствия, подросток действовал по указанию неизвестного сторонника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он поджег трансформаторные подстанции на станции Марк Савеловского направления и на перегоне станций Лось – Перловская Ярославского направления.

Подростка арестовали. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В УТ МВД России по ЦФО также уточнили, что, предварительно, несовершеннолетний в мессенджере вступил в переписку с неизвестными, предложившими ему поджечь объекты железнодорожной инфраструктуры. Для этого он использовал спички, бензин и зажигалку.

Все свои действия мальчик снимал на мобильный телефон по указанию анонимных кураторов.

Ранее в Калининградской области задержали подростка за подготовку теракта в храме. Выяснилось, что несовершеннолетний был завербован представителем запрещенной на территории страны украинской террористической организации через мессенджер Telegram.

По указанию куратора он провел разведку, после чего приобрел компоненты для самодельных зажигательных устройств и изготовил их.