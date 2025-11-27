В Петербурге 13-летняя девочка подожгла квартиру после убийства матери

Фото: телеграм-канал "Питерский Следком"

Специалисты восстановили картину преступления, в котором 13-летняя девочка убила свою мать. Подросток пытался скрыть следы содеянного и поджег квартиру, сообщили следователи отдела по Красногвардейскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

По данным СК, в ночь на 26 ноября между 13-летней девочкой и ее матерью произошел конфликт, после чего подросток нанесла женщине множественные удары ножом. Женщина скончалась на месте.

После этого школьница, выйдя на улицу, заявила прибывшим полицейским, будто в дом проник неизвестный мужчина и убил ее мать. Позднее девочка дала правдивые показания, заключили в ведомстве.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Материалы о ходе расследования были направлены в центральный аппарат СК РФ. Расследование продолжается.

Как сообщил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт, подросток находится в больнице. По его словам, девочка жила с матерью вдвоем, а отец проживал отдельно.