До 5 градусов мороза ожидается в столице 29 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве в понедельник, 29 декабря, составит от 3 до 5 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и снегопад. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 3 до минус 8 градусов, в некоторых районах также возможны умеренные осадки.

Синоптики отмечают, что в регионе будет дуть слабый ветер. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 732 миллиметра ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что желтый уровень опасности был продлен в столице до 31 декабря из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 21:00.

Также синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что морозы в столице не отступят после Нового года. Ночные температуры могут опуститься до 17–23 градусов к Рождеству, 7 января. По его данным, температура воздуха в городе ночью с 30 декабря по 1 января понизится до минус 10–15 градусов.