26 декабря, 15:29

Общество
Климатолог Семенов: выпавший в Москве снег сохранится до конца весны

Если снежинка не растает: какая погода будет в Москве в новогодние праздники

Около 30% месячной нормы снега выпало в Подмосковье в ночь на 26 декабря, в то время как в столице – 18%, сообщили синоптики. Как город справляется с последствиями стихии и какой будет погода в новогодние праздники, расскажет Москва 24.

Опасный снегопад

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Почти треть месячной нормы осадков выпала в Подмосковье в ночь на 26 декабря. Такие данные привел ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, больше всего осадков – 14 миллиметров – зафиксировали в Клину. В Долгопрудном выпало 13 миллиметров, а в Волоколамске и Дмитрове – по 10. В Москве снегомеры показали 9 миллиметров, что составляет около 18% от месячной нормы. По предварительной оценке синоптика, высота снежного покрова в столице достигла примерно 5 сантиметров, а в области местами – до 8 сантиметров.

В связи со сложными погодными условиями в столичных аэропортах были задержаны более 150 рейсов. В то же время, несмотря на непогоду, воздушные гавани работают штатно, сообщили в Росавиации. По данным ведомства, отмен рейсов по метеоусловиям нет. Кроме того, за ночь с 25 на 26 декабря службы провели 16 контрольных чисток взлетно-посадочных полос.

При этом власти призвали горожан быть осторожнее на дорогах и тротуарах и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В свою очередь, коммунальные службы Москвы провели повторную уборку и обработку улиц противогололедными материалами. Дорожная ситуация в Москве на фоне снегопадов остается стабильной, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

В ведомстве отметили, что для контроля за обстановкой и оперативной помощи большегрузам на дорогах работают 36 экипажей дорожного патруля и машины на базе КамАЗов. Специалисты предупреждают о возможных затруднениях движения в центре, у торговых центров, вокзалов и аэропортов из-за снега, ДТП и локальных ограничений.

В то же время в ночь с субботы на воскресенье в Подмосковье прогнозируются сильный снег, гололедица и порывы ветра до 15 метров в секунду, предупредили в ГУ МЧС России по Московской области. Спасатели рекомендовали водителям соблюдать дистанцию и избегать высоких скоростей на дорогах.

Какие прогнозы?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупредил в разговоре с Москвой 24, что в ближайшие дни осадки продолжатся. По его словам, более заметное усиление ожидается в ночь с 27-го на 28-е и с 28-го на 29 декабря.

Температурный режим начнет меняться после сегодняшней оттепели (0 – плюс 2 градусов). Уже в субботу похолодает до 0 – минус 2, что усилит гололедицу на дорогах. Далее температура будет постепенно понижаться: в воскресенье – минус 3–5 градусов, в понедельник по области – минус 3–8.
Александр Ильин
синоптик прогностического центра "Метео"

Ветер 26–28 декабря будет меняться по направлению и достигать 6–11 метров в секунду с порывами до 10–15 метров в секунду, что может вызвать метель. С понедельника ветер ослабнет, добавил Ильин.

"Атмосферное давление будет колебаться: 26 декабря понизится до 733–735 миллиметров ртутного столба, 27-го поднимется почти до 740 миллиметров, а 28-го снова упадет до 730 миллиметров", – сказал эксперт.

По его словам, к Новому году в столичном регионе установится морозная погода. В частности, 30–31 декабря днем будет минус 6–11 градусов, а 1 января – минус 7–12 без осадков и с переменной облачностью

"Ночные температуры в период с 30 декабря по 1 января опустятся до минус 10–15 градусов, а в отдельных районах Подмосковья – до минус 17", – подчеркнул синоптик.

Атмосферное давление в этот период стабилизируется на отметке около 740 миллиметров, что чуть ниже нормы – для Москвы в конце декабря она составляет 745–755 миллиметров. Снежный покров сохранится на протяжении всех праздников, добавил специалист.

"После Нового года морозы не отступят, а к Рождеству возможно дальнейшее усиление холода: ночные температуры могут опуститься до минус 17–23 градусов, днем ожидается минус 10–17 градусов. Таким образом, в период между Новым годом и Рождеством стоит готовиться к устойчивой морозной и снежной зиме без существенных потеплений", – сказал Ильин.

В свою очередь, директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов подчеркнул, что уже сформировавшийся снежный покров с большой вероятностью сохранится до весны. Это связано с тем, что температура на улице останется в пределах отрицательных значений.

"Однако предсказать, будет ли снега много или мало, сложно", – отметил специалист в разговоре с Москвой 24.

В этом году ожидается мягкая зима, что может означать меньшее количество сугробов. Но в любой момент возможны активные снегопады, которые способны за несколько дней значительно увеличить высоту покрова. Давать долгосрочные прогнозы на месяц и более – задача неблагодарная, так как они часто меняются.
Владимир Семенов
директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН

По словам Семенова, количество осадков в зимний сезон зависит от атмосферной циркуляции. Если преобладает активный западный перенос воздушных масс с Атлантики, приносящий влажный и теплый воздух, вероятность снегопадов увеличивается. Ослабление этого потока приводит к уменьшению осадков.

Тем не менее снег уже выпал и будет лежать, а дальнейшие его накопления будут определяться динамикой атмосферных процессов, заключил Семенов.

Зудакова Татьяна

общество

